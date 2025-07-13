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На Украине объяснили ситуацию с пролетевшим над Киевом самолетом

«Страна.ua»: пролетевший над Киевом Ан-124 пройдет испытания в Германии
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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Инспектор Госавиаслужбы Федор Грищук заявил, что грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines пройдет сертификационные испытания в Германии. Его слова приводит «Страна.ua».

Он отметил, что самолет уже находится в Лейпциге.

«И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — сказал Грищук.

До этого американское издание TWZ сообщило, что самолет Ан-124 с регистрационным номером UR-82073, который пролетел над Киевом, мог быть эвакуирован с Украины и направлен в Лейпциг, где располагается представительство компании «Антонов».

В публикации подчеркивается, что аэродром Святошино, с которого вылетело воздушное судно, практически не пострадал за время проведения специальной военной операции.

11 июля сообщалось о появлении в небе над Киевом гражданского самолета Ан-124-100 авиакомпании «Антонов». Это произошло впервые с начала спецоперации. Полеты гражданских лайнеров запрещены в связи с боевыми действиями.

Ранее стало известно, что пролетевший над Украиной Ан-124 мог перевозить комплексы Patriot.

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