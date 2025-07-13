На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что предупреждал Маска о расхождении их позиций по электромобилям

Трамп изначально предупреждал Маска о расхождении их позиций по электромобилям
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с самого начала предупреждал американского бизнесмена Илона Маска, что их позиции по поводу электромобилей расходятся и что это может помешать их сотрудничеству. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на интервью американского лидера телеканалу Fox News.

По словам главы Белого дома, в законе о госрасходах много хороших положений. Например, он хорош с точки зрения энергетики.

«Он отменил мандат на электромобили, что, как вы знаете, задело Илона [Маска]. Это очень плохо, но я говорил ему об этом задолго до того, как он поддержал меня. Я сказал ему: «Ты никогда не будешь со мной, потому что я отменю мандат»», - поделился Трамп.

Американский лидер уточнил: в нем говорилось, что через несколько лет у всех будут электромобили. Президент США с этим не согласился, потому что не все хотят приобретать подобное авто.

В итоге, отметил Трамп, все закончилось тем, что Маск «очень расстроился» из-за подписания данного закона.

До этого глава Белого дома прокомментировал решение бизнесмена о создании новой политической партии в стране. Он заявил, что с сожалением наблюдает за тем, как Илон Маск буквально «сошел с ума». При этом, по словам Трампа, идея миллиардера обречена на провал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск объяснил, почему поменял мнение об американском лидере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами