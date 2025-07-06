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Маск объяснил, почему поменял мнение о Трампе

Маск заявил, что политика Трампа ведет к банкротству США
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Nathan Howard/Reuters

Миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X после вопроса одного из пользователей, что поменял свое мнение о президенте США Дональде Трампе.

По словам бизнесмена, политика главы государства ведет к увеличению дефицита бюджета страны с $2 трлн при прошлой американской администрации до $2,5 трлн.

«Это приведет страну к банкротству», — написал Маск.

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании Трампа, но разругались после ухода миллиардера с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Маск счел документ «отвратительной мерзостью» и заявил, что инициатива Трампа увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.

По данным Bloomberg, бизнесмен решил помешать законопроекту Трампа, поскольку не смог убедить законодателей сохранить в документе важные налоговые льготы для электромобилей. Источник утверждает, что поправки к закону предусматривают отмену субсидий на электромобили в размере $7,5 тыс. к концу года. Маск отрицает, что его конфликт с президентом начался из-за этого.

5 июня, отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что «сильно разочаровался» в бизнесмене из-за критики законопроекта. Маск в ответ написал в соцсети X, что политик не смог бы победить на выборах без его поддержки. Он попросил подписчиков проголосовать, не пора ли создать в Америке новую политическую партию, «которая действительно будет представлять интересы 80% населения». Тогда Трамп заявил, что «Илон просто сошел с ума», и предложил прекратить государственные контракты США с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджетные средства. А Маск сообщил, что политик был замешан в деле бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

Ранее Маск объявил о создании своей политической партии.

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