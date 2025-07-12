В США заявили, что Трамп может выделить дополнительную военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность рассматривает возможность выделения новой военной помощи Украине. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, Вашингтон может выделить новое финансирование, чтобы «послать сигнал» России. При этом источник возможного финансирования Киева неизвестен.

Уточняется, что у Трампа в распоряжении есть $3,85 млрд, которые остались от предыдущей администрации. Глава Белого дома может использовать эти средства для отправки американской военной техники Украине.

Кроме того, у американского лидера есть возможность конфисковать около $5 млрд из замороженных российских активов и использовать их для поддержки Киева. Однако, отмечает CBS News, ни Трамп, ни экс-президент США Джо Байден не воспользовались этим.

До этого комитет по делам вооруженных сил (ВС) сената конгресса США одобрил выделение $500 млн на военную помощь Украине до 2028 года. Данное положение включено в утвержденный проект оборонного бюджета страны на 2026 финансовый год

Ранее Залужный раскритиковал ЕС за слабость в оказании военной помощи Киеву.