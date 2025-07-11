Залужный раскритиковал Евросоюз за слабость в оказании военной помощи Украине

Залужный: ЕС остается зависимым от США и слабым в оказании помощи Украине

Европейский союз (ЕС) остается зависимым от США и достаточно слабым в оказании военной помощи Украине. Об этом в колонке для издания «Украинская правда» написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), украинский посол в Великобритании Валерий Залужный.

«Страны Европы оказались не готовыми к быстрым преобразованиям в оборонно-промышленном комплексе, уступая России и <...> США», — написал он.

По мнению Залужного, без США невозможно заставить союзников организовать помощь Украине.

В начале июля журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Киеве сообщил, что США полностью приостановили поставки вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне утверждают, что поставки временно остановлены в рамках проведения ревизии запасов оружия, которые имеются у США.

По данным The Washington Post, украинская сторона была застигнута врасплох, а союзники в Европе не в состоянии компенсировать дефицит из-за слабых оборонных мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили об утрате интереса Трампа к Украине.