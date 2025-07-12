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Немецкая газета отреагировала на обвинения в пророссийской позиции

Немецкая газета BZ ответила на обвинения в пророссийской позиции
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Markus Schreiber/AP

Немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) ответила на обвинения в пророссийской направленности, высказанные в ее адрес изданием Tageszeitung (TAZ). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации TAZ подверг критике автора BZ Хольгера Фридриха, назвав его «альтернативным медиа для болеющих за Россию». В ответ на обвинения в пророссийской позиции BZ заявила, что публикует различных авторов, в том числе тех, кто критикует милитаризацию Евросоюза или считает неэффективной исключительно военную поддержку Украины без проведения переговоров.

Немецкое издание подчеркнуло, что оставляет выбор позиции за своими читателями, поскольку считает их свободными и ответственными за собственные решения.

В начале июля командир Союза стрелков Литвы Линас Идзелис заявил, что Литва проигрывает информационное противостояние с Россией, и в связи с этим необходимо ввести запрет на использование социальных сетей TikTok и Telegram, поскольку в них, по его мнению, распространяются «пророссийские нарративы».

Ранее в Чехии учительницу приговорили к условному сроку за пророссийские высказывания.

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