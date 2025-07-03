В Литве хотят запретить Telegram, так как РФ «использует его для промывки мозгов»

Литва проигрывает информационную войну с Россией, поэтому нужно запретить социальные сети TikTok и Telegram из-за «пророссийских нарративов» в них. Об этом заявил командир Союза стрелков Литвы (LŠS) Линас Идзелис, передает Sputnik.Литва.

«В настоящее время мы проигрываем (информационную – «Газета.Ru») битву. Я констатирую, что с момента обретения независимости ситуация никогда не была такой плохой, как сейчас. Если мы хотим быть серьезными, нам нужно запретить Telegram и TikTok», — отметил он.

Идзелис полагает, что «эти две платформы используются для промывания мозгов».

1 июля спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что в стране могут запретить вещание российских телеканалов. По словам парламентария, это может стать ответной мерой на «противоречивые мнения» относительно событий в Армении, звучащие на российском телевидении.

Ранее Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян.