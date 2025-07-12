На Украине обвинили Зеленского в «коррупционном авторитаризме»

Президент Украины Владимир Зеленский делает уверенные шаги в сторону «коррупционного авторитаризма». Об этом заявил глава украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, его слова приводятся в Telegram-канале ЦПК.

Глава центра отметил, что о движении украинского лидера в этом направлении свидетельствует законопроект об амнистии за коррупцию при закупках оружия. Также об этом говорят уголовные производства, начатые в отношении критиков президента Украины, подчеркнул Шабунин.

«Другой пример: показательное неназначение директором Бюро экономической безопасности победителя конкурса. Кабмин Зеленского, не скрываясь, нарушил прямую очевидную норму закона», — написал глава ЦПК.

Накануне исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк сообщила о проведении обысков у Шабунина, который после мобилизации был направлен на передовую в Харьковской области. По ее словам, у главы центра изъяли телефон. Он является фигурантом уголовного дела об уклонении от военной службы.

Ранее в Раде обвинили спичрайтера Зеленского в написании лживых победных речей.