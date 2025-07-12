На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине обвинили Зеленского в «коррупционном авторитаризме»

Глава ЦПК Шабунин: Зеленский делает шаги в сторону коррупционного авторитаризма
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский делает уверенные шаги в сторону «коррупционного авторитаризма». Об этом заявил глава украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, его слова приводятся в Telegram-канале ЦПК.

Глава центра отметил, что о движении украинского лидера в этом направлении свидетельствует законопроект об амнистии за коррупцию при закупках оружия. Также об этом говорят уголовные производства, начатые в отношении критиков президента Украины, подчеркнул Шабунин.

«Другой пример: показательное неназначение директором Бюро экономической безопасности победителя конкурса. Кабмин Зеленского, не скрываясь, нарушил прямую очевидную норму закона», — написал глава ЦПК.

Накануне исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк сообщила о проведении обысков у Шабунина, который после мобилизации был направлен на передовую в Харьковской области. По ее словам, у главы центра изъяли телефон. Он является фигурантом уголовного дела об уклонении от военной службы.

Ранее в Раде обвинили спичрайтера Зеленского в написании лживых победных речей.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами