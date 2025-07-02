Безуглая: спичрайтер Зеленского управляет им и искажает реальное положение дел

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила спичрайтера президента Украины Владимира Зеленского Дмитрия Литвина в написании речей, искажающих реальное положение дел в стране. Об этом нардеп заявила в своем Telegram-канале.

По ее мнению, Литвин продвигает «победные нарративы» и использует свое влияние на украинского лидера для прикрытия интересов командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также нардеп обратила внимание, что спичрайтер Зеленского не вникает в сложную ситуацию в оборонной сфере страны и навязывает президенту позицию, выгодную определенным людям. В заключении Безуглая отметила, что влияние Литвина на Зеленского настолько велико, что тот уже фактически оттеснил от лидера главу президентского офиса Андрея Ермака.

До этого Безуглая заявила, что в США хотят заменить Зеленского на более сговорчивую «для капитуляции» фигуру. Она не исключила, что самого президента могут попытаться устранить физически.

По словам Безуглой, на место украинского лидера рассматривают сразу несколько потенциальных кандидатов. В частности, бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича или депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Также в списке претендентов, считает Безуглая, есть лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Арестович заявил, что Зеленского «заворачивают в салат, чтобы продать Трампу».