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Гладков назвал главное человеческое качество в нынешних условиях

Гладков назвал честность лучшим человеческим качеством в экстремальных условиях
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В экстремальных ситуациях наиболее ценным качеством является честность, а самыми деструктивными – безответственность, трусость и ложь, заявил в интервью ТАСС губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Самое лучшее [качество], наверное, это честность. А самое плохое, конечно, когда нет ответственности, когда есть трусость и когда есть обман. Наверное, в нашей ситуации это вещи недопустимые», — сказал Гладков, отметив, что «война убирает всю шелуху, сокращает дистанцию и обнажает нервы».

Глава региона добавил, что сейчас темп принятия решений меняется очень быстро, что позволяет видеть человека насквозь.

«Как известно, глаза никогда не лгут», — резюмировал Гладков.

До этого Гладков выразил уверенность, что значительная часть жителей, покинувших регион, вернется после стабилизации обстановки. По его словам, большинство из этих людей покинули область временно и ожидают возможности вернуться домой.

Ранее Гладков рассказал о первой встрече с Путиным.

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