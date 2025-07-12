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Гладков: все уехавшие из Белгородской области ждут улучшения ситуации, чтобы вернуться

Гладков: покинувшие Белгородскую область вернутся после улучшения обстановки
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Большинство жителей, вынужденных покинуть Белгородскую область, вернутся после улучшения обстановки. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, большая часть этих людей уехали временно и ждут, когда можно будет вернуться.

В прошлогоднем репортаже «Газеты.Ru» из Белгорода местная жительница Ирина рассказала, что ее часто спрашивают, почему они с мужем не уезжают.

«Может быть, это страшно прозвучит, но людям здесь психологически легче жить под бомбежкой, чем переехать и начать все сначала в каком-то другом городе, где тебя никто не ждет», — сказала она.

Женщина добавила, что помнит отношение к беженцам из Донецка, приехавшим в город в 2014-2015 годах, и уедет из Белгорода, если увидит на улице украинский танк. При этом Ирина признала, что у всех разный уровень тревожности. Так, ее знакомая «сидит» на антидепрессантах и хотела уезжать, потому что «не вывозила психологически».

Ранее Гладков показал момент удара дрона ВСУ по «Белгород Арене».

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