РПК начнет сдачу оружия в Северном Ираке 11 июля

Первая группа бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической и запрещенной, начнет процесс разоружения в пятницу, 11 июля, на территории сопредельного Северного Ирака. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Согласно информации издания, вопросы, касающиеся разоружения РПК, будут обсуждаться 8 июля в Багдаде между главой Национальной разведывательной организации Турции Ибрагимом Калыном и представителями центральных властей Ирака. Издание сообщает, что именно Калын будет осуществлять координацию всего процесса между Анкарой, Багдадом и Эрбилем (властями Иракского Курдистана — прим. ред.).

Как пишет Hürriyet, визит Калына в Ирак состоится после встречи, прошедшей в понедельник в Анкаре между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и представителями прокурдской партии DEM, на которой обсуждался процесс разоружения РПК. После возвращения из Ирака глава турецкой разведки представит результаты своей поездки спикеру парламента Нуману Куртулмушу, что станет предварительным этапом перед созданием парламентской комиссии по разоружению РПК.

По данным газеты, первой оружие сложит группа из 20-30 бойцов РПК во главе с одним из представителей военного крыла организации. Ожидается, что этому будет предшествовать обращение к РПК лидера организации Абдуллаха Оджалана.

О самороспуске РПК стало известно 12 мая. Соответствующее решение принял конгресс организации.

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