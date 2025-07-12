Жена украинского лидера Елена Зеленская сказала, что надеялась на поражение своего мужа на президентских выборах 2019 года. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
«Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — призналась Елена в документальном фильме «История Зеленского».
В июне украинский военнопленный заявил, что у бойцов Вооруженных сил Украины нет желания воевать, поскольку они считают, что отдают свои жизни за сумки Елены Зеленской.
В конце февраля Зеленская заявила, что ее муж не планирует оставаться на своем посту всю жизнь. По ее словам, он покинет должность, когда у страны будут гарантии безопасности.
Зеленский стал президентом в 2019 году, выиграв второй тур выборов. В первом он набрал 30,24%, а его ближайший преследователь, на тот момент действующий глава государства, Петр Порошенко — 15,96%. Во втором туре Зеленского с огромным отрывом обошел оппонента — 73,22% против 24,46%.
Ранее Зеленский назвал жену своим главным советником.