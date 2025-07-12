Зеленская: у меня была слабая надежда, что муж не победит на выборах 2019 года

Жена украинского лидера Елена Зеленская сказала, что надеялась на поражение своего мужа на президентских выборах 2019 года. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — призналась Елена в документальном фильме «История Зеленского».

В июне украинский военнопленный заявил, что у бойцов Вооруженных сил Украины нет желания воевать, поскольку они считают, что отдают свои жизни за сумки Елены Зеленской.

В конце февраля Зеленская заявила, что ее муж не планирует оставаться на своем посту всю жизнь. По ее словам, он покинет должность, когда у страны будут гарантии безопасности.

Зеленский стал президентом в 2019 году, выиграв второй тур выборов. В первом он набрал 30,24%, а его ближайший преследователь, на тот момент действующий глава государства, Петр Порошенко — 15,96%. Во втором туре Зеленского с огромным отрывом обошел оппонента — 73,22% против 24,46%.

Ранее Зеленский назвал жену своим главным советником.