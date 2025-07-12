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Жена Зеленского надеялась на поражение своего мужа на выборах 2019 года

Зеленская: у меня была слабая надежда, что муж не победит на выборах 2019 года
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Жена украинского лидера Елена Зеленская сказала, что надеялась на поражение своего мужа на президентских выборах 2019 года. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — призналась Елена в документальном фильме «История Зеленского».

В июне украинский военнопленный заявил, что у бойцов Вооруженных сил Украины нет желания воевать, поскольку они считают, что отдают свои жизни за сумки Елены Зеленской.

В конце февраля Зеленская заявила, что ее муж не планирует оставаться на своем посту всю жизнь. По ее словам, он покинет должность, когда у страны будут гарантии безопасности.

Зеленский стал президентом в 2019 году, выиграв второй тур выборов. В первом он набрал 30,24%, а его ближайший преследователь, на тот момент действующий глава государства, Петр Порошенко — 15,96%. Во втором туре Зеленского с огромным отрывом обошел оппонента — 73,22% против 24,46%.

Ранее Зеленский назвал жену своим главным советником.

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