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Елена Зеленская рассказала о будущем своего мужа на посту президента Украины

Елена Зеленская: мой муж не планирует оставаться на посту президента всю жизнь
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует оставаться на своем посту всю жизнь. Об этом в интервью Quarta Repubblica рассказала жена главы республики Елена Зеленская.

Она подчеркнула, что основная задача, которую ставит перед собой президент Украины — это безопасность страны.

Елена Зеленская добавила, что гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть у Киева, чтобы ее муж мог спокойно покинуть свой пост.

Она отметила, что если членство Украины в Североатлантическом альянсе можно считать гарантией безопасности, то Зеленский может уйти с поста президента.

Первое голосование Рады за постановление в поддержку продолжения Зеленским полномочий президента Украины состоялось 24 февраля. По словам депутата Ярослава Железняка, процедура провалилась. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых.

Решение было принято в ходе второго голосования, которое прошло 25 февраля. В документе, отметил Железняк, говорится, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Парламентарий отметил, что мандат Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой, а выборы должны пройти после завершения конфликта.

Ранее Маск высказался о голосовании Рады за продление полномочий Зеленского.

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