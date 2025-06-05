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Солдаты ВСУ считают, что отдают жизни «за сумки» жены Зеленского

РИА: пленный ВСУ заявил, что солдаты отдают жизни за сумки жены Зеленского
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

У украинских солдат нет желания воевать, военные ВСУ считают, что отдают свои жизни за сумки супруги украинского лидера Владимира Зеленского Елены Зеленской. Об этом заявил украинский военнопленный, передает РИА Новости.

«Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки (жены Владимира Зеленского. – «Газета.Ru».) Елены Зеленской», — отметил он.

По словам пленного, сотрудники украинских военкоматов носят погоны и военную форму, однако сами на фронт идти отказываются.

До этого сообщалось, что на Украине после 5 июня могут начать призывать в ряды ВСУ ограниченно годных.

5 июня является последним днем для прохождения повторной военно-врачебной комиссии для ограниченно годных. Тех, кто не прошел медосвидетельствование до этой даты включительно, могут объявить в розыск и мобилизовать.

Ранее в подполье рассказали о борьбе украинцев с сотрудниками ТЦК.

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