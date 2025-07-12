Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов», — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что также в ходе встречи министры уделили особое внимание перспективам дальнейшего взаимодействия между Россией и КНДР в практических областях.

Помимо этого, главы МИД России и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Как отметили в ведомстве, Лавров и Цой Сон Хи подтвердили приверженность дипломатическим решениям проблем в регионе.

11 июля Лавров прибыл с визитом в КНДР. Борт главы МИД РФ приземлился в аэропорту Вонсана.

12 июля лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России. Встреча прошла в городе Вонсан.

Ранее Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина.