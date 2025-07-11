Заявления Трампа назвали музыкой для ушей Зеленского

Заявление президента США Дональда Трампа о возможной поддержке законопроекта о санкциях против России стали музыкой для ушей главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico.

Республиканский эксперт по внешней политике предположил, что 95 американских сенаторов проголосовали бы за принятие закона. При этом он считает, что законопроект важен лишь символически, и если в него не будут внесены значительные изменения, то он ни к чему не принуждает, поскольку предоставляет Трампу право определять, «ведет ли Россия переговоры добросовестно».

Спикер добавил, применять санкции в отношении России или нет — дело Трампа, и в любом случае у него есть полномочия в соответствии с американским законодательством применить новые рестрикции.

В настоящий момент Трамп рассматривает возможность введения пакета санкций против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом.

Речь идет о законопроекте Грэма, который предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили влияние пошлин США в 500% на Россию.