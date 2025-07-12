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Зеленский призвал Запад «остановить войну силой»

Зеленский потребовал от Запада действий после удара России по Украине
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Suzanne Plunkett/Reuters

Запад должен ввести «жесткие вторичные санкции» против стран, которые помогают России, необходимы инвестиции в ПВО Украины и дроны-перехватчики. Об этом говорится в сообщении украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram-канале.

«Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает «русским» производить дроны и зарабатывать на нефти. Требуется больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты», — утверждает он.

Зеленский добавил, что «остановить войну можно лишь силой».

В этой связи, сообщил украинский лидер, Киеву будет ожидать от союзников «не просто сигналов, а действий, спасающих жизнь».

До этого премьер Италии Джорджа Мелони пригласила президента Украины на ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины для того, чтобы «напомнить ему о долгах» перед Европой.

В свою очередь газета L'AntiDiplomatico указывала, что конференция была возможностью определить, «кто будет нести ответственность за реконструкцию Украины, прибрав к рукам ее богатства».

Ранее Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов.

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