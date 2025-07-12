Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов

Госсекретарь США Рубио: союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в эфире телеканала NBC News.

«Мы продолжаем подталкивать наших союзников предоставлять [Киеву] вооружения, оборонительные системы, которые нужны Украине, а затем они могут заключать с нами отдельные финансовые соглашения, чтобы восполнять свои запасы», — отметил Рубио.

Он добавил, что некоторые системы, в которых нуждается Украина, есть у союзников в Европе.

До этого обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан говорил, что президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России.

Накануне журнал The Times написал, что Трамп всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Индию и Турцию. Журнал уточнил, что речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из РФ, что может фактически стать глобальным нефтяным эмбарго.

Ранее Зеленский заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину.