На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов

Госсекретарь США Рубио: союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины
true
true
true
close
Annabelle Gordon/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в эфире телеканала NBC News.

«Мы продолжаем подталкивать наших союзников предоставлять [Киеву] вооружения, оборонительные системы, которые нужны Украине, а затем они могут заключать с нами отдельные финансовые соглашения, чтобы восполнять свои запасы», — отметил Рубио.

Он добавил, что некоторые системы, в которых нуждается Украина, есть у союзников в Европе.

До этого обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан говорил, что президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России.

Накануне журнал The Times написал, что Трамп всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Индию и Турцию. Журнал уточнил, что речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из РФ, что может фактически стать глобальным нефтяным эмбарго.

Ранее Зеленский заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами