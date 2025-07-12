Президент Украины Владимир Зеленский превратил некогда цветущую страну в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами. Об этом РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, нынешний украинский президент уничтожил православие, убил сотни тысяч «инакомыслящих».

«Думаю, он уже даже перевыполнил этот план. Второй он уже не осилит», — сказал Константинов, комментируя заявление Зеленского, что Украине нужен план Маршалла («План Маршалл» — программа США для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны — прим.ред.).

Парламентарий полагает, что после Зеленского ни один план не поможет восстановить Украину, так как страна никого не интересует. Республика нужна Западу только как плацдарм против России, отметил Константинов.

«Поэтому, что бы он (Зеленский — прим.ред.) ни говорил, это будет болото с угрюмыми людьми и бандитскими группировками. Вот это и есть то, к чему привел Украину европейский выбор», — резюмировал он.

Накануне Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы». По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы». Подробности договоренностей украинский лидер не стал раскрывать.

Ранее депутат Рады заявил о сокращении помощи США Украине на 90%.