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Депутат Рады заявил о сокращении помощи США Украине на 90%

Дубинский: США возобновили помощь Украине, сократив объем поставок на 90%
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

США возобновили поставки военной помощи Украине, сократив обещанный объем на 90%. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Ее (помощь — «Газета.Ru») перекрыли, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский стал восприимчивее к тому, как видят дальнейшие переговоры с РФ из США. После получения соответствующих сигналов, помощь разморожена на $300 млн, при этом общая сумма согласованных поставок была $3,8 млрд», — написал парламентарий.

Дубинский отметил, что США возобновили менее 10% поставок от общего объема.

Накануне Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы». Подробности договоренностей украинский лидер не стал раскрывать.

11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Соединенных Штатов по НАТО будут финансировать американские вооружения для Украины. При этом глава Белого дома отметил, что о поставках оружия Штаты и блок договорились на саммите НАТО в прошлом месяце.

Ранее Залужный раскритиковал Евросоюз за слабость в оказании военной помощи Украине.

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