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Российский дипломат раскритиковал «фантазии» НАТО о Балтийском море

Посол Барбин: Балтийское море останется общим вопреки фантазиям НАТО
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Михаил Голенков/РИА Новости

Балтийское море останется общим для всех государств региона, что бы себе ни «нафантазировали» страны НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

Дипломат назвал «тупиковым» курс Дании и стран НАТО на милитаризацию района Балтийского моря. Кроме того, по мнению Барбина, рост военной активности увеличивает возникновение конфликта.

Он также напомнил, что международное право гарантирует свободу судоходства в Балтийском море за пределами территориальных морей прибрежных государств и свободный проход через проливы.

20 июня правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

В последние месяцы напряженность в Балтийском регионе возросла из-за активизации деятельности НАТО, включая проведение масштабных учений и отправку роботизированных судов.

Ранее Польша назвала Балтийское море внутренним морем НАТО.

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