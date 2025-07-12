Водолацкий: на Трампа не повлияют слова Зеленского об уничтожении русских

Конкретные указания на то, что украинский лидер Владимир Зеленский призывает уничтожать русских, никак не повлияют на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Изменится ли что-то в поведении Трампа и его команды? Я сомневаюсь, что что-то изменится», — подчеркнул он.

По словам Водолацкого, Трамп в рамках урегулирования украинского кризиса продолжит обращать внимание на решение выгодных для США вопросов.

До того министр иностранных дел России Сергей Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку цитат президента Украины Владимира Зеленского и его соратников о необходимости уничтожать русских.

Дипломат отметил, что Киеву нужна «территориальная целостность» для того, чтобы угнетать все права русского и русскоязычного населения, а несогласных истреблять физически.

Ранее экс-помощник Кучмы высказался о встрече Лаврова и Рубио в Малайзии.