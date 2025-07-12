На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России считают, что Трамп не изменит позицию из-за зверских цитат Зеленского

Водолацкий: на Трампа не повлияют слова Зеленского об уничтожении русских
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Конкретные указания на то, что украинский лидер Владимир Зеленский призывает уничтожать русских, никак не повлияют на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Изменится ли что-то в поведении Трампа и его команды? Я сомневаюсь, что что-то изменится», — подчеркнул он.

По словам Водолацкого, Трамп в рамках урегулирования украинского кризиса продолжит обращать внимание на решение выгодных для США вопросов.

До того министр иностранных дел России Сергей Лавров передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку цитат президента Украины Владимира Зеленского и его соратников о необходимости уничтожать русских.

Дипломат отметил, что Киеву нужна «территориальная целостность» для того, чтобы угнетать все права русского и русскоязычного населения, а несогласных истреблять физически.

Ранее экс-помощник Кучмы высказался о встрече Лаврова и Рубио в Малайзии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами