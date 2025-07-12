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В НАТО нашли способ ускорить поставки американского оружия на Украину

NYT: в Европе могут создать специальные счета в целях оплаты оружия для Украины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Одним из способов ускорить поставки оружия США на Украину может стать создание в Европе специальных счетов для оплаты американского оружия, которое потом будет передано Киеву. Об этом пишет газета The New York Times.

«Высокопоставленный представитель американского военного ведомства заявил, что одним из подходов к решению этой проблемы может стать открытие европейскими странами специальных счетов, которыми будет управлять генерал Гринкевич, главный командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе. Средства будут зачисляться на эти счета для оплаты американского оружия, проданного союзникам (для последующей отправки на Украину – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Это, считают в США, позволит ослабить «обременительный контроль» за экспортом вооружений, который ранее тормозил поставки американского оружия от союзников на Украину.

При этом европейские деньги за американское оружие для Украины будут перечисляться с упомянутых счетов в Казначейство США.

11 июля портал Axios сообщал, что союзники США по НАТО могут приобрести у Вашингтона не только оборонительное, но и наступательное оружие для Украины.

Вместе с тем другие источники Axios также заявили, что «такая схема обсуждалась», однако обратили внимание на отсутствие окончательного решения по вопросу о наступательного вооружения для Украины.

Ранее в Госдуме назвали незначительной последнюю поставку США ракет на Украину.

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