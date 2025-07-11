В Госдуме назвали незначительной последнюю поставку США ракет на Украину

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев высказал мнение, что последняя поставка американского оружия на Украину незначительна и не окажет влияния на ход специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Пентагон не сообщает Белому дому о приостановке поставок. Белый дом не несет за это ответственности, называет приостановку проверкой собственных арсеналов и, скрепя сердце, выделяет Украине десять ракет к пусковым установкам ЗРК Patriot, что в современной войне вообще-то ни о чем и ничего не значит. Был ли это эпатаж с сюрпризом или управленческий кризис в Белом доме развивается семимильными шагами, мы узнаем в ближайшее время», — сказал Ивлев.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор. Как заявлял украинский лидер, стороны договорились усилить работу по укреплению системы противовоздушной обороны.

8 июля официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Пентагон начал работать над отправкой Украине дополнительных вооружений.

9 июля агентство Associated Press писало, что решение Пентагона о временной приостановке военной помощи Украине застало врасплох президента США Дональда Трампа.

Ранее в России пояснили, как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияла на приостановку помощи.