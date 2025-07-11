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Европа может закупить у США наступательное вооружение для Украины

Axios: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений
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Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

Союзники США по НАТО могут приобрести у Вашингтона не только оборонительное, но и наступательное оружие для Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

«Эти продажи могут включать наступательное вооружение, а не только поддержку ПВО», — приводит издание слова источника.

Вместе с тем другие источники Axios также заявили, что «такая схема обсуждалась», однако обратили внимание на отсутствие окончательного решения по вопросу о наступательного вооружения для Украины.

Axios напоминает, что президент США Дональд Трамп не одобрил никаких новых поставок с момента вступления в должность.

4 июля украинский лидер Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским главой Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, они договорились активизировать усилия по укреплению противовоздушной обороны.

Ранее в Госдуме назвали незначительной последнюю поставку США ракет на Украину.

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