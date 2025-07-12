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Киев «умоляет» НАТО вложиться в производство оружия на Украине, но Запад не готов

WSJ: Запад не готов вложиться в производство оружия на Украине
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Matt Rourke/AP

Украина «умоляет» западных союзников вложиться в производство оружия на территории страны, однако в НАТО не готовы пойти на такой шаг. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Украина умоляет партнеров инвестировать в собственное производство оружия. У Запада, возможно, есть деньги, которых не хватает Киеву <…> Готовы ли союзники? Украинские эксперты утверждают, что нет. Россия находится в состоянии военного времени, но страны НАТО продолжают планировать бюджеты так, словно это конец истории (мирное время – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что неспособность Украины реагировать на угрозу применения беспилотников ВС РФ объясняется провалами в закупках и финансировании.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время специальной военной операции. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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