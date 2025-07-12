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Москалькова рассказала, что украинские пленные попросили у нее крестики и Библию

Москалькова: украинские военнопленные просили о книгах, крестиках и Библии
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Максим Блинов/РИА Новости

Украинские военнопленные обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой передать им книги, Библии, а также крестики, их просьбу выполнили. Об этом РИА Новости заявила сама Москалькова.

«В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И буквально вот из этого места, где мы находились, направили водителей в город, в ближайшей церкви закупили для них крестики, и они были очень довольны», — подчеркнула она.

По словам Москальковой, украинским военнопленным предоставляется необходимая гуманитарная и медицинская помощь.

При этом в российских силовых структурах сообщали, что двое российских военнослужащих, попавших в плен под селом Комар в ДНР, были расстреляны бойцом украинской армии.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел еще в начале июня. Российские солдаты оказались в плену у бойцов 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Согласно показаниям на допросе, один из украинских военных — 42-летний рядовой Игорь Скубак — привел в исполнение приказ командира роты с позывным «Качур» и расстрелял пленных. При этом расстрел, как уточняется, прошел в присутствии старшего группы с позывным «Костыль».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что сотрудники ТЦК держат мобилизованных в тюрьмах.

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