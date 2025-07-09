Двое российских военнослужащих, попавших в плен под селом Комар в ДНР, были расстреляны бойцом украинской армии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел еще в начале июня. Российские солдаты оказались в плену у бойцов 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Согласно показаниям на допросе, один из украинских военных — 42-летний рядовой Игорь Скубак — привел в исполнение приказ командира роты с позывным «Качур» и расстрелял пленных. При этом расстрел, как уточняется, прошел в присутствии старшего группы с позывным «Костыль».

Во время допроса сам Скубак не смог внятно объяснить причину своих действий, но подтвердил, что получил приказ и согласился его выполнить. По его словам, старший группы дал понять, что приказ нужно выполнять — иначе мог пострадать сам Скубак.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уже сообщало о нескольких подобных инцидентах. По данным отчета, украинские солдаты казнили как минимум 26 российских военнослужащих, находившихся в плену или ранеными на поле боя.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что сотрудники ТЦК держат мобилизованных в тюрьмах.