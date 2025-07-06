Пленный боец ВСУ рассказал, что сотрудники ТЦК держат мобилизованных в тюрьмах

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) помещают мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы. Об этом РИА Новости рассказал пленный боец ВСУ Сергей Шендевинский.

Он пояснил, что некоторые колонии уплотняют, переводя туда заключенных. В освободившиеся места заключения отправляют мобилизованных, усложняя для них возможность побега.

«В колониях люди, которые не хотят идти воевать, сбегают из колоний любыми способами. Не приходят к месту отправки, а убегают любыми путями, чтобы не ехать на войну», — сказал он.

По его словам, в одной из подобных колоний из мобилизованных была сформирована 211-я бригада Вооруженных сил Украины.

Недавно боец ВСУ Игорь Коржун, попавший в плен к российским солдатам, призвал украинцев сложить оружие и прекратить войну. Коржун добавил, что в российском плену к нему хорошо относятся, а жителей России он назвал братьями украинцев. Военный рассказал, что попал в плен с ранением, бойцы ВС России оказали ему помощь.

Ранее российский боец рассказал о пленении женщины-оператора БПЛА ВСУ в Сумской области.