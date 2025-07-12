В России обратились к Мерцу, предложившему обучить ВСУ применять ракеты Taurus

России известно, где находятся предприятия, производящие ракеты Taurus, РФ расценит отправку таких ракет как прямое вовлечение ФРГ в украинский конфликт. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнул он.

По словам Степашина, Россия знает, где именно производят ракеты Taurus.

До этого канцлер Германии заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов Вооруженных сил Украины обращению с Taurus. По словам политика, несмотря на то что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен. Мерц отметил, что работа с ракетами Taurus требует серьезной подготовки продолжительностью минимум шесть месяцев.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.