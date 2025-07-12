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В США предупредили Украину, что у нее нет шансов вернуть территории

Судья Наполитано: Россия не оставит освобожденные территории на востоке Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия не намерена оставлять освобожденные земли, перешедшие под юрисдикцию РФ в ходе конфликта на Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский судья Эндрю Наполитано.

«Неоконы (Неоконсерваторы США. – «Газета.Ru») не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно», — подчеркнул он.

Запад, по оценке Наполитано, продолжает провокации России на Украине, не обращая внимание на обеспокоенность Москвы вопросом безопасности, связанным с Украиной.

30 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что территория республики на 100% перешла под контроль РФ.

На данный момент российская армия продолжает продвижение в ДНР. Бойцы группировки войск «Восток» выбивают украинцев из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя их, захватывая трофеи и беря в плен военных.

Ранее в РФ допустили переход Одессы и Харькова под контроль российских войск к концу лета.

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