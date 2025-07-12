В ЕС рассказали, что случится с украинской армией «в худшем случае»

Iltalehti: Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов уже к зиме

К концу осени 2025 года Украина может столкнуться с острой нехваткой боеприпасов. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

«В худшем случае, к концу осени Украина окажется на грани дефицита боеприпасов», — говорится в сообщении издания.

Несмотря на то, что США продолжат военную помощь Киеву к зиме у ВСУ все равно могут возникнуть трудности с удержанием фронта, отмечает газета.

11 июля портал Axios сообщал, что союзники США по НАТО могут приобрести у Вашингтона не только оборонительное, но и наступательное оружие для Украины.

Вместе с тем другие источники Axios также заявили, что «такая схема обсуждалась», однако обратили внимание на отсутствие окончательного решения по вопросу о наступательного вооружения для Украины.

Ранее в Госдуме назвали незначительной последнюю поставку США ракет на Украину.