Россияне не обращались в консульство из пострадавшего от наводнения Техаса

Посольство РФ: россияне в Техасе не обращались за помощью из-за паводка

Российские граждане в зоне паводка в Техасе не обращались за консульской помощью. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Обращений из пострадавшего региона в консульский отдел от россиян не поступало», — подтвердили в дипмиссии.

На этой неделе в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений.

6 июля президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас. По словам политика, эта мера позволит незамедлительно выделить для наиболее пострадавшего от наводнения района необходимые ресурсы. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

Ранее в Нью-Мексико объявили режим ЧС из-за наводнения.