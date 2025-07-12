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В Европе раскрыли отношение к территориям Украины

JW: Евросоюз не заинтересован в возвращении Украиной утраченных территорий
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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Страны-члены Евросоюза не заинтересованы в возвращении Украиной утраченных территорий. Об этом заявил журналист Райнхард Лаутербах в статье для журнала Junge Welt (JW).

По его словам, им это не выгодно.

Лаутербах отметил, это связано с возможным увеличением расходов на восстановление территории Украины. Осложняет ситуацию, по его словам, невозможность использовать замороженные активы РФ, а после завершения военного конфликта формального обоснования для продолжения действия ограничительных мер не будет.

«Те, кто вложил деньги в Европу, не могут быть уверены, что в случае политического конфликта им их вернут. Поэтому лучше продолжать лить масло в огонь», — считает журналист.

До этого британская газета The Telegraph написала, что президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что любое мирное соглашение с Российской Федерацией включает потерю территорий на востоке.

Ранее в США рассказали о планах Трампа ввести санкции против России.

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