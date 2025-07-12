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СМИ раскрыли, что Трамп «дал понять» Украине

Telegraph: Трамп дал понять Украине, что придется отказаться от территорий
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что любое мирное соглашение с Российской Федерацией включает потерю территорий на востоке. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

В публикации отмечается, что сейчас российские войска стремительно продвигаются в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Белый дом ясно дал понять (Украине), что мирное соглашение, которое было достигнуто при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю», — говорится в статье.

The Telegraph утверждает, что европейские политики обеспокоены тем, что глава Белого дома может попытаться добиться такой сделки без согласия Киева, не обращая внимания на возражения в Брюсселе.

До этого Politico сообщило, что администрация США рассматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. По данным издания, Трамп может задействовать президентские полномочия для передачи техники со складов Пентагона без согласования с Конгрессом.

Ранее в США рассказали о планах Трампа ввести санкции против России.

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