Рубио заявил о предложениях по Украине, которые ранее не озвучивались

Рубио: США услышали от РФ предложения по Украине, которые ранее не озвучивались

Соединенные Штаты на встрече с представителями России в четверг услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

До этого Рубио отмечал, что США желают увидеть дорожную карту завершения конфликта на Украине.

В четверг прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с его американским коллегой Рубио в Куала-Лумпуре. По данным РИА Новости, переговоры в Куала-Лумпуре продлились 50 минут.

9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Сергей Лавров и Марко Рубил находятся в постоянном контакте. К тому моменту они успели провести очные переговоры в Эр-Рияде, а также созвониться семь раз.

Ранее в Госдуме раскрыли возможную цель встречи Лаврова и Рубио.