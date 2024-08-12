ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Бригада «Россетей» попала под обстрел в Беловском районе Курской области, снаряды были с химическим оружием. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в приграничных районах страны, стенограмму публикует сайт Кремля.

«Позавчера бригада «Россетей» в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием», — заявил врио главы региона.

Смирнов добавил, что бригада «Россетей» укрылась в районном отделе внутренних дел. Все попавшие под обстрел остались живы. Однако отравление химвеществами было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета.

Также врио губернатора Курской области сообщил, что глубина проникновения украинских войск на территорию российского региона составляет 12 километров, тогда как ширина — 40 километров. По заданию Министерства обороны РФ в регионе ведется строительство 90 взводно-опорных пунктов.

6 августа украинские военные попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.