Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Смирнов: ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области

close
100%
Alex Babenko/AP

Бригада «Россетей» попала под обстрел в Беловском районе Курской области, снаряды были с химическим оружием. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в приграничных районах страны, стенограмму публикует сайт Кремля.

«Позавчера бригада «Россетей» в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием», — заявил врио главы региона.

Смирнов добавил, что бригада «Россетей» укрылась в районном отделе внутренних дел. Все попавшие под обстрел остались живы. Однако отравление химвеществами было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета.

Также врио губернатора Курской области сообщил, что глубина проникновения украинских войск на территорию российского региона составляет 12 километров, тогда как ширина — 40 километров. По заданию Министерства обороны РФ в регионе ведется строительство 90 взводно-опорных пунктов.

6 августа украинские военные попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами