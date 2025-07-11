Яровая предложила выделять соцподдержку опекунам погибших бойцов СВО

На рассмотрение Государственной думы скоро будет внесен законопроект о праве опекунов погибших бойцов СВО на получение социальной поддержки. Об этом в ходе выступления на заседании президиума Совета законодателей заявила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая, передает ТАСС.

«Мной проведена работа и был проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим и содержавшим погибшего участника СВО, мер социальной поддержки», — заявила она.

По словам Яровой, на данный момент получена позиция профильных министерств в виде поддержки. Она добавила, что в скором времени предложение будет реализовано в качестве законодательной инициативы.

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