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Яровая предложила выделять соцподдержку опекунам погибших бойцов СВО

Яровая: опекуны погибших бойцов СВО смогут получать социальную поддержку
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Владимир Федоренко/РИА Новости

На рассмотрение Государственной думы скоро будет внесен законопроект о праве опекунов погибших бойцов СВО на получение социальной поддержки. Об этом в ходе выступления на заседании президиума Совета законодателей заявила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая, передает ТАСС.

«Мной проведена работа и был проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим и содержавшим погибшего участника СВО, мер социальной поддержки», — заявила она.

По словам Яровой, на данный момент получена позиция профильных министерств в виде поддержки. Она добавила, что в скором времени предложение будет реализовано в качестве законодательной инициативы.

До этого министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Минобороны РФ и Минцифры «реализовали техническую возможность» для военных мгновенно подтверждать участие в специальной военной операции онлайн.

На сегодняшний день пользователи «Госуслуг» сформировали онлайн свыше 110 тыс. справок об участии в спецоперации

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.

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