В Госдуме призвали проверить блогершу, летавшую в военном самолете в Ростов

После инцидента с блогершей Марией Шалаевой, которая рассказала о полете в военном самолете в закрытый аэропорт в Ростова-на-Дону, необходимо провести проверку. Об этом в интервью Telegram-каналу RTVI сообщил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

«Этому уже дали оценку и военные блогеры, и военкоры, общественные, политические деятели. Я уверен, что и правоохранительные органы дадут свою правовую оценку. Интернет помнит все, хоть заудаляйся», — заявил он.

По словам политика, девушку могут привлечь к уголовной ответственности в том случае, если будет выявлено нарушение закона. Альшеских отметил, что территория, откуда блогерша вела съемку, близка к «зоне соприкосновения», где выполняются полеты по согласованию с Минобороны РФ.

До этого генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что из-за Шалаевой, прилетевшей в Ростов военным бортом, проведут расследование. По его словам, блогерша «просто поигралась» на фоне военной обстановки и нанесла своими публикациями большой ущерб отрасли.

11 июля Telegram-канал Baza писал, что Шалаева рассказала в соцсетях, что летала в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на самолете с возлюбленным и ребенком. В своих постах возлюбленного девушка называла «человеком Кремля» и «Мистером Х». При этом, отвечая на вопросы подписчиков, девушка заявила, что ее партнер не является военным и не работает в ФСБ.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал увеличение частоты рейсов между Москвой и Геленджиком.