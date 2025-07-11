Генерал-майор оценил инцидент с блогершей и военным самолетом в Ростове

Из-за блогерши Марии Шалаевой, прилетевшей в Ростов военным бортом, проведут расследование. Об этом в интервью изданию «Абзац» сообщил генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Недалекого ума люди, которые не понимают состояния сегодняшнего дня, обстановки этой, как я бы сказал, даже более обширной, военно-политической. И этим сейчас хвастаться ни в коем случае нельзя. Значит, сейчас накажут. Найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут», — заявил он.

Попов отметил, что гражданские иногда могут летать на военных самолетах, однако чаще всего такое происходит с волонтерами, которых нужно доставить в определенное место. Генерал подчеркнул, что блогерша «просто поигралась» на фоне военной обстановки и нанесла своими публикациями большой ущерб отрасли.

Он добавил, что иногда супруги могут сопровождать своих тяжелораненых мужей-военных для поддержки морального духа, но для этого необходимы специальные документы. По его словам, многие люди реально нуждаются в подобных услугах, но после поступка блогерши на подобные инициативы будут «смотреть косо».

11 июля Telegram-канал Baza писал, что Шалаева рассказала в соцсетях, что летала в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на самолете с возлюбленным и ребенком. В своих постах возлюбленного девушка называла «человеком Кремля» и «Мистером Х». При этом, отвечая на вопросы подписчиков, девушка заявила, что ее партнер не является военным и не работает в ФСБ.

После ряда публикаций в СМИ Шалаева удалила все свои посты.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал увеличение частоты рейсов между Москвой и Геленджиком.