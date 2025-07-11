На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал-майор оценил инцидент с блогершей и военным самолетом в Ростове

Генерал Попов: из-за видео блогерши в военном самолете начнут расследование
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Из-за блогерши Марии Шалаевой, прилетевшей в Ростов военным бортом, проведут расследование. Об этом в интервью изданию «Абзац» сообщил генерал-майор авиации Владимир Попов.

«Недалекого ума люди, которые не понимают состояния сегодняшнего дня, обстановки этой, как я бы сказал, даже более обширной, военно-политической. И этим сейчас хвастаться ни в коем случае нельзя. Значит, сейчас накажут. Найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут», — заявил он.

Попов отметил, что гражданские иногда могут летать на военных самолетах, однако чаще всего такое происходит с волонтерами, которых нужно доставить в определенное место. Генерал подчеркнул, что блогерша «просто поигралась» на фоне военной обстановки и нанесла своими публикациями большой ущерб отрасли.

Он добавил, что иногда супруги могут сопровождать своих тяжелораненых мужей-военных для поддержки морального духа, но для этого необходимы специальные документы. По его словам, многие люди реально нуждаются в подобных услугах, но после поступка блогерши на подобные инициативы будут «смотреть косо».

11 июля Telegram-канал Baza писал, что Шалаева рассказала в соцсетях, что летала в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на самолете с возлюбленным и ребенком. В своих постах возлюбленного девушка называла «человеком Кремля» и «Мистером Х». При этом, отвечая на вопросы подписчиков, девушка заявила, что ее партнер не является военным и не работает в ФСБ.

После ряда публикаций в СМИ Шалаева удалила все свои посты.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал увеличение частоты рейсов между Москвой и Геленджиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами