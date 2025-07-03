Генпрокурор РФ поручил проверить соблюдение прав участников СВО при устройстве на работу

Краснов поручил проверить соблюдение трудовых прав бойцов СВО и их семей

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам всех регионов России проверить соблюдение трудовых прав участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Речь идет о реализации мероприятий по трудоустройству, организации профессиональной ориентации и предоставлении мер поддержки бойцов СВО и их близких. Также прокуроры оценят работу центров занятости в вопросах признания военнослужащих безработными, назначения им пособий.

Кроме того, будет проверено, как осуществляется расходование работодателями госсредств на возмещение затрат, связанных с оборудованием рабочих мест для инвалидов и стимулированием найма персонала из числа ветеранов.

Также Краснов попросил подчиненных бороться с незаконными увольнениями участников СВО и членов их семей, с нарушениями их прав на приоритетное трудоустройство.

В каждом случае выявления нарушений будет дана надлежащая правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее раненного на СВО свердловского бойца отказались лечить в Костроме.