Российские военные получили возможность подтверждать участие в СВО онлайн

Министерство обороны России и Минцифры «реализовали техническую возможность» для военных мгновенно подтверждать участие в специальной военной операции онлайн. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, его слова приводятся в пресс-релизе оборонного ведомства.

Главы Минцифры Максут Шадаев отметил, что срок обработки информации теперь сократится с четырех дней до нескольких секунд. По его словам, ведомства проанализировали меры поддержки на федеральном и региональном уровнях и подготовили план по их цифровой трансформации.

На сегодняшний день пользователи «Госуслуг» сформировали онлайн свыше 110 тыс. справок об участии в спецоперации. Кроме того, российские военные и члены их семей могут теперь подтвердить свою льготу онлайн при подаче заявлений в учебные заведения. Этим воспользовались уже более 8 тыс. абитуриентов.

До этого Белоусов поставил задачу в течение месяца разработать предложения по совершенствованию системы медицинского обеспечения военнослужащих, находящихся на передовой.

Ранее глава Минобороны заявил об успехах наступления ВС РФ в зоне СВО.