Спецпосланник Трампа посетит Киев

Спецпосланник президента США Келлог приедет на Украину с недельным визитом

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил, что приедет в Киев 14 июля. Об этом сообщает украинское издание «Новости Live».

Отмечается, что визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа продлится неделю.

«Мы будем в Киеве в понедельник [14 июля]», — сказал Келлог журналистке издания на полях конференции по восстановлению Украины в Риме.

Что именно Келлог намерен обсудить в Киеве, он не уточнил. Спецпосланник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

9 июля Зеленский провел встречу с Келлогом в Риме. Украинский лидер прибыл в итальянскую столицу на конференция по восстановлению Украины после завершения конфликта.

Помимо Келлога, Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, а также с папой Римским Львом XIV и другими политиками, прибывшими на мероприятие. Среди гостей конференции были канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Польши Дональд Туск.

Ранее Келлог заявил, что недоволен последними атаками ВС РФ по территории Украины.