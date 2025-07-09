Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом в Риме

Украинский лидер Владимир Зеленский начал встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Риме. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Началась встреча Зеленского с представителем Трампа Келлогом в Риме», — говорится в сообщении издания.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля прибыл в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Также у украинского лидера прошла встреча с папой Римским Львом XIV.
10–11 июля 2025 года в Риме пройдет конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр страны Джорджа Мэлони. Информацию о поездке Зеленского до этого не анонсировали.
Ранее Зеленский надел костюм на саммит НАТО.