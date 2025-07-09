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Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом в Риме

«Страна»: Зеленский начал встречу с Келлогом в Риме
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Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский начал встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Риме. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Началась встреча Зеленского с представителем Трампа Келлогом в Риме», — говорится в сообщении издания.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля прибыл в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Также у украинского лидера прошла встреча с папой Римским Львом XIV.

10–11 июля 2025 года в Риме пройдет конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр страны Джорджа Мэлони. Информацию о поездке Зеленского до этого не анонсировали.

Ранее Зеленский надел костюм на саммит НАТО.

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