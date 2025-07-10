Келлог недоволен последними атаками ВС РФ по территории Украины

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог раскритиковал последние массированные удары ВС РФ по территории республики. Его слова с конференции по восстановлению Украины в Риме приводит «РБК-Украина».

Он заявил, что «атаки последней недели просто ужасны». Келлог также утверждает, что речь идет якобы об ударах по гражданской инфраструктуре. Спецпредставитель США подчеркнул, что «это должно остановиться».

Келлог также указал, что не слышал о таких масштабах потерь и разрушений со времен Второй мировой войны.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Уже следующей ночью Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС России с помощью беспилотников «Герань» и ракет нанесли массированный удар по Киеву. Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве и Черновцах.

Ранее в России назвали цель рекордного удара по Киеву.