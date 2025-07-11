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Эксперт объяснил, какие предложения Лавров мог озвучить Рубио

Экономист Тренин усомнился в том, что РФ озвучила США новые подходы по Украине
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Hasnoor Hussain/Reuters

Директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, член РСМД Дмитрий Тренин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская сторона озвучила некие новые идеи по урегулированию конфликта на Украине. По эксперта, подход Москвы к данной теме вряд ли принципиально изменился.

«Мне представляется, что подходы остаются в рамках тех целей, которые были поставлены и которые Россия, наши вооруженные силы и государство, стремятся выполнить в ходе специальной военной операции. Там не так много возможностей для каких-то радикальных изменений нашей общей концепции», — сказал Тренин.

Трактовки ряда моментов могут быть разными, однако пока речь не идет о том, что Москва и Вашингтон выходят на какое-либо соглашение, считает эксперт.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам американского политика, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. Российский МИД подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится.

Ранее Лавров передал Рубио записку с цитатами Зеленского.

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