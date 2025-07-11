Европейские политики склонны «коверкать историческую память» в свою пользу. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты обратили внимание, что 11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Представители СМИ попросили Пескова прокомментировать нежелание Варшавы добиваться компенсации от Киева и международного признания Волынской резни геноцидом.

«В целом европейские политики не столь последовательны в своей позиции и не столь образованы в своей исторической памяти, они готовы эту историческую память коверкать в угоду сегодняшнему дню, в угоду сиюминутным интересам», — сказал пресс-секретарь.

10 июля президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему пришлось объяснять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что такое Волынская резня. Глава республики выразил уверенность, что на Украине мало кто знает о тех событиях.

Волынская резня — массовое уничтожение украинскими националистами этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине и территории Волыни. Оно началось в марте 1943 года и достигло пика в июле того же года.

Ранее в РФ рассекретили протокол допроса одного из участников Волынской резни.