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Эксперт раскрыл, как Россия ударами по Украине спасает население этой страны

Политолог Марков: Россия бьет по военкоматам Украины, чтобы спасти украинцев
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Евгений Биятов/РИА Новости

Удары ВС РФ по украинским военкоматам преследуют цели затруднить мобилизацию населения и вызвать «позитив» на Украине, поскольку у мужчин будет больше шансов укрыться от призыва на фронт. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Удары по ТЦК имеют три цели», — подчеркнул он.

Во-первых, речь идет о том, чтобы вызвать «частичный позитив» населения Украины к ударам армии России по стране. Во-вторых, нужно затруднить работу украинских военкоматов и, следовательно, затруднить мобилизацию в ВСУ.

Наконец, считает Марков, удары по военкоматам вселяют надежду мужчинам на Украине в укрывании от ТЦК.

«Дескать, еще немного попрячьтесь, а там, глядишь, и ваша ТЦК будет уничтожена», — подытожил он.

До этого газета The Washington Post сообщала, что Россия изменила свою тактику ударов по Украине: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны.

На Украине считают, что Россия «атакует украинские военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию».

Ранее база с личными данными военкомов Украины оказалась у пророссийского подполья.

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