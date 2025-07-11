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База с личными данными военкомов Украины оказалась у пророссийского подполья

РИА Новости: база с данными 254 военкомов Украины попала в распоряжение подполья
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Anatolii Stepanov/Reuters

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что база с личными данными 254 сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) оказалась в распоряжении подполья.

По его словам, в базе данных содержатся сведения о сотрудниках Галицко-Франковского, Львовского, Золочевского, Шевченковского и Лычаковско-Железнодорожного ТЦК. В ней указаны номера паспортов, адреса проживания, электронные почты, телефоны и аккаунты в Telegram работников военкоматов. Среди них есть как младшие сотрудники, так и руководители.

9 июля стало известно, что на сотрудников территориальных центров комплектования по всей территории Украины идет «охота».

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинцы начали передавать России данные о местоположении территориальных центров комплектования, чтобы военные ВС РФ могли нанести по ним удары.

Ранее на Украине мужчина ранил военкома и полицейского ножом.

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